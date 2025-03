Ilprimatonazionale.it - Patria e rivoluzione: ecco l'”Eredità spirituale di Giuseppe Mazzini”

Roma, 10 mar – Esce oggi il nuovo libro di Passaggio al Bosco, “L’di”. “Nuovo” per modo di dire: l’autore è Marco Aurelio Bocchiola e il testo è uno dei quaderni della Scuola di Mistica Fascista “Sandro Mussolini”. Un testo inedito ai nostri tempi, che riscopre il valore del messaggio rivoluzionario diricollegandolo agli archetipi della “poesia del XX secolo”.: il sovrumanismo di“Dovunque saremo, là sarà Roma.” Il 30 giugno 1849, con queste parole,Garibaldi saluta la fine della Repubblica Romana, un’esperienza breve ma dal valore simbolico incalcolabile. Per settimane, volontari giunti da tutta Europa hanno combattuto strenuamente contro le truppe francesi, difendendo non solo una città, ma un’idea: quella di unarisorta, forgiata dal sacrificio e dalla lotta.