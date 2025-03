Lanazione.it - “Passioni in Fiera”: torna da sabato la rassegna degli hobby e del benessere

Arezzo, 10 marzo 2025 –ad Arezzo Fiere e Congressi l’appuntamento di primavera con “in”, in programma15 e domenica 16 marzo. “Si tratta di un evento fieristico di grande appeal, dedicato al mondo- spiega con soddisfazione Ferrer Vannetti, presidente di Arezzo Fiere e Congressi - dove creatività, artigianato, sport esi incontrano per dare vita a un’esperienza unica e che ha avuto davvero un grande e crescente successo nelle scorse edizioni tanto da portare alla realizzazione di due eventi all’anno, per una due-giorni pensata per gli amanti della manualità, del fai-da-te, dello sport, del vivere sano e di tutto ciò che alimenta l’anima e il corpo”. Ad attendere i visitatori 12.000 mq con oltre 200 espositori. Diverse le aree tematiche presenti: Creatività & Artigianato con espositori e laboratori per esplorare tecniche creative, da quelle tradizionali alle tendenze più innovative; Sport &con la possibilità di assistere a dimostrazioni e attività pratiche; Florovivaismo & Giardinaggio per acquistare e imparare trucchi di coltivazione per orti e giardini; Area Uisp, con allestimento di un campo polifunzionale dove si alterneranno pallavolo, pallacanestro e calcio a 5 con la possibilità di partecipare da parte dei ragazzi.