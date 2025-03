Ilfattoquotidiano.it - Parla Simone Cristicchi: “Mia madre ha avuto un’emorragia cerebrale, è disabile al cento per cento. La mia canzone non è una cartella clinica e non si può ridurre a una patologia specifica”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Miahadovuta a un’arteria difettosa. L’emorragia l’ha resaalper. Ha una mente lucida intrappolata in un corpo che non risponde più. È in carrozzina. Non riesce are correttamente. La più brava a comprenderla è mia sorella, che spesso fa da traduttrice”, raccontaal Corriere della Sera. In un’intervista con Aldo Cazzullo torna sulle polemiche che hanno accompagnato il brano “Quando sarai piccola” con cui ha partecipato a “Sanremo 2025“, unache per molti era legata all’Alzheimer. Accusato di non aver smentito, di non aver fatto chiarezza, di aver giocato sull’equivoco: “Non c’era motivo di smentire, visto che ho tenuto una conferenza stampa a Milano il 4 febbraio, quindi prima del Festival, per presentare al meglio la