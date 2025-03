Panorama.it - Paris Fashion Week: Valentino sfila in una toilette pubblica

Immergersi nell’universo di Alessandro Michele non è certo impresa facile. Per la sua seconda collezione prêt-à-porter firmata, lo stilista indaga sul concetto di intimità, dando vita a un «méta-théâtre» dove può lasciar volare liberi i suoi pensieri filosofici — dopotutto ci ha scritto anche un libro, La vita delle forme — passando da una citazione di Romano Madera a una di Ludwig Wittgenstein.All’interno di un set che riproduce una, che Michele definisce come «contro-luogo che neutralizza il dualismo tra interno ed esterno, tra l’intimo e l’esposto», i modellino lungo un pavimento di piastrelle rosse, colore iconico della Maison, in un caos creativo che lo stilista dichiara voluto. Un contrasto evidenziato da due termini «Apollon» e «Dyonisos» che compaiono sulle t-shirt grafiche a rappresentare due modi opposti e complementari di interpretare la moda, quello diGaravani e di Alessandro Michele che sceglie, come aveva fatto in passato con Gucci, di porre la sua cifra stilistica davanti all’heritage della Maison per cui sta disegnando.