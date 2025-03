Vanityfair.it - Paris Fashion Week: il recap dei beauty look delle star in front row

Leggi su Vanityfair.it

Le ospiti sono sempre più protagonistepasserelle, sorvegliate speciali per le scelte make-up e per le acconciature. La settimana della moda di Parigi non ha deluso le aspettative. Ecco tutti iche ci sono piaciuti di più. Giorno dopo giorno