Sport.quotidiano.net - Parigi-Roubaix 2025, i timori dell'UAE Team Emirates XRG per Pogacar: "Speriamo non vada"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 10 marzo- Dopo la vittoria senza molti problemi'UAE Tour, la prima corsa di un giornoa nuova stagione si è chiusa con l'ennesimo trionfo, ma qualche segno l'ha lasciato, in senso fisico e metaforico: Tadejha chiuso sanguinante la Strade Bianchea causa di una scivolata in curva che ai piani altissimi'UAEXRG ha avuto quasi il sapore del monito pensando alla, l'ultima grande 'follia' che stuzzica l'appetito del campione del mondo. Idi Gianetti sullaA farsi portavoce deiè stato Mauro Gianetti, dirigentea squadra emiratina, che ai microfoni Rai subito dopo il successo senese del fuoriclassea sua squadra non si è nascosto. "Spero che Tadej decida di non correre laquest'anno": questo il messaggio rilasciato senza troppi giri di parole dal dirigente svizzero, che poi lo articola in modo più approfondito.