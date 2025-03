Oasport.it - Parigi-Nizza: Tim Merlier non dà scampo anche nella seconda tappa

Tim(Soudal Quick-Step) domina la volata dellae conquista lavittoria consecutiva in questa. Il belga non ha avuto rivali e grazie a questo successo rimane in testa alla classifica generale. Secondo posto per Emilien Jeannière (Team TotalEnergies). Hugo Page (Intermarché-Wanty), inizialmente terzo, causa volata irregolare, è stato declassato al 136° posto, lasciando la sua posizione a Mads Pedersen (Lidl-Trek).Ladella2025 è partita da Montesson e si è conclusa a Bellegarde dopo 183.9 chilometri. Il percorso, quasi del tutto pianeggiante, ha previsto solamente due salite iniziali: la Côte des Mesnuls (1.2 chilometri ad una pendenza media del 5,6%) e la Côte desVilleneuve (1 chilometro al 3,5% di pendenza media). Tre corridori hanno trovato la fuga dopo poco, si è trattato di Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), Alexandre Delettre (Team TotalEnergies) e Samuel Fernandez (Caja Rural – Seguros RGA).