Oasport.it - Parigi-Nizza: Tim Merlier dichiara: “È una vittoria che ricorderò per sempre”

Leggi su Oasport.it

Tim(Soudal Quick-Step) non si ferma e, dopo il successo della prima tappa, conquista anche l’arrivo di Bellegarde. Secondaconsecutiva per il velocista belga che, grazie alla sua posizione, è riuscito a battere gli avversari senza particolari difficoltà. Secondo all’arrivo il francese Emilen Jeannière (Team Totalenergies). Terzo posto per Mads Pedersen (Lidl-Trek).Grazie allanella seconda tappa della, il campione europeo rimane leader della classifica generale, aspettando tappe più complicate in cui dovrà cercare di difendersi. Ai microfoni ufficiali della corsa hato: “È stata unache sicuramente, é la prima volta nella mia vita che vinco una tappa con la maglia gialla di leader” . Ha poi concluso: “Il mio team ha controllato da solo la corsa, solo successivamente la Lidl-Trek ci ha aiutato, è stato un p0? annoiante perché non riuscivamo a chiudere il gap con la fuga.