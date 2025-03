Oasport.it - Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi Montesson-Bellegarde: orari, percorso, favoriti. Occasione per i velocisti

Leggi su Oasport.it

Tutto pronto per il day-2 della, rassegna facente parte del circuito World Tour giunta alla sua edizione numero 83., lunedì 10 marzo, assisteremo alla seconda frazione, con partenza aed arrivo a(183,9 km). Scopriamo nel dettaglio il programma, iled iCome la prima, anche questa frazione sarà caratterizzata da un arrivo in volata, coda di unperlopiù pianeggiante ma complicato in particolar modo nella prima parte, complice la presenza della salita di Mesnuls (1,2 km al 5,7%) e quella de La Villeneuve (1 km al 5%),ALTIMETRIAPROGRAMMALunedì 10 marzoSeconda(183,9 km)o di partenza: 12:20o di arrivo: 15:40 circa: COME VEDERLE IN TV E STREAMINGDiretta tv: ore 13.