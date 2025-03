Lanazione.it - Parco nazionale delle foreste casentinesi: presentazione della "Carovana" del festival Naturalmente pianoforte e della guida del Touring club "La Via di Francesco in Toscana"

Arezzo, 10 marzo 2025 – Dopo il grande successo dell’edizione 2024, la "" di, ormai celebre rassegna musicale "degli 88 tasti", torna con una nuova esperienza coinvolgente tra natura, storia e spiritualità. L'edizione 2025 sarà illustrata in un evento pubblico che prevede anche ladelItaliano "La Via diin" e avrà luogo sabato 15 marzo alle 18 presso la galleria "Mariae nivis 1567", in via Garibaldi a Pratovecchio (Arezzo). La "", organizzata dall’associazione Pratoveteri in collaborazione con Aboca edizioni, offrirà un’immersione totale nel patrimonio storico e ambientale, accompagnata da un ricco calendario di eventi che vedrà la partecipazione di ospiti d’eccezione, tra cui attori, scrittori, musicisti e studiosi: Giorgio Volpi, chimico e autore di “La natura lo fa meglio (e prima)”; Erika Maderna, studiosa di mitologia e medicina antica, autrice di “La memoria nelle mani”; Franco Faggiani, giornalista e autore di “Piccola filosofia del sentiero”; Isabella Turso, pianista e compositrice; Miriam Bardini, attrice; Alessandro Ghiandai, astrofilo del Planetario del; Nicola Doni, coordinatore e appassionato di stone balancing; Andrea Pellegrini,ambientale; Cesare Baccheschi, regista e giornalista; Matteo Marziali, videomaker.