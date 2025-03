Ilgiorno.it - Parco Groane in fiamme: bruciano 2 ettari

Notte di fuoco e paura neldelle. L’allarme per un incendio è scattato sabato sera poco prima delle 22: lehanno coinvolto un’area di circa duedi sterpaglie e sottobosco. Immediatamente sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco inviate dal Comando di Monza e Brianza. La prima squadra giunta sul posto si è subito posizionata nei pressi del canile di Cogliate per evitare che lepotessero raggiungere la struttura. Non è stato semplice domare il rogo, sulle cui cause sono ancora in corso tutti gli accertamenti del caso: il maxi incendio infatti si è sprigionato in una zona impervia e poco accessibile ai mezzi boschivi inviati dalla sala operativa. Per fronteggiare la situazione, quindi, i vigili del fuoco sono stati costretti a utilizzare anche badili, flabelli battifuoco e soffiatori.