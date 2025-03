Papa medici sciolgono la prognosi Proseguono i miglioramenti

Leggi su Ildenaro.it

Città del Vaticano, 10 mar. (askanews) – Le condizioni cliniche diFrancesco “continuano ad essere stabili. Iregistrati nei giorni precedenti si sono ulteriormente consolidati, come confermato sia dagli esami del sangue che dall’obiettività clinica e dalla buona risposta alla terapia farmacologica. Per tali motivi inella giornata di oggi hanno deciso di sciogliere la”. E’ quanto riferisce il nuovo bollettino medico sulla salute diFrancesco, dal 14 febbraio scorso ricoverato al Policlinico A.Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale. Tuttavia, in considerazione della complessità del quadro clinico e dell’importante quadro infettivo presentato al ricovero, si precisa, “sarà necessario continuare, per ulteriori giorni, la terapia medica farmacologica in ambiente ospedaliero”.