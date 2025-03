Iltempo.it - Papa in video ma nessuno lo può vedere. "Oscurato", ecco perché

In Vaticano si respira un'aria di leggero, seppur prudente, ottimismo. Ieri sera, esattamente come avvenuto venerdì, non è stato diffuso nessun nuovo bollettino medico sulle condizioni di salute diFrancesco. È il segnale tangibile che non ci sono state novità nel fine settimana e che quindi lo status quo, ovvero una sostanziale stabilità del quadro clinico, persiste. D'altronde Matteo Bruni, il portavoce della sala stampa della Santa Sede, aveva già precisato che sarebbe stato «inutile continuare a ripetere ogni sera che le condizioni del Santo Padre sono stabili» pertanto, in assenza di nuove informazioni specifiche, gli aggiornamenti non saranno più quotidiani, ma presumibilmente resi noti ogni due giorni. Intanto ieri ilsi è collegato in, seppur senza farsi, con l'Aula Paolo VI, dove sono iniziati gli esercizi spirituali quaresimali della Curia.