Thesocialpost.it - Papa Francesco: “Sciolta la prognosi”, ma i medici confermano la necessità di ulteriori cure ospedaliere

Leggi su Thesocialpost.it

Le condizioni dicontinuano a migliorare, ma il quadro clinico resta delicato e la sua degenza ospedaliera si protrarrà ancora per alcuni giorni. Secondo quanto comunicato dalla Santa Sede, ihanno sciolto la, confermando che non vi sono più segnali di un imminente pericolo di vita a causa dell’infezione che lo ha costretto al ricovero. Tuttavia, a causa dell’età avanzata del Pontefice e della complessità del quadro clinico, ihanno ritenuto necessario mantenere ilin ospedale per continuare il trattamento in un ambiente protetto.Segni positivi, ma prudenzaFonti vaticane spiegano che, pur essendo stati registrati segnali positivi, ipreferiscono procedere con cautela. I miglioramenti riscontrati nei giorni precedenti sono stati consolidati, come evidenziato dagli esami del sangue e dall’esito delle osservazioni cliniche.