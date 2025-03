Lettera43.it - Papa Francesco, sciolta la prognosi: «I miglioramenti si sono consolidati»

La Santa Sede ha aggiornato sulle condizioni di salute di Papa Francesco, confermando che «il quadro clinico rimane stabile e i miglioramenti dei giorni scorsi si sono consolidati, come confermato sia dagli esami del sangue che dall'obiettività clinica e dalla buona risposta alla terapia farmacologica. Per tali motivi i medici nella giornata di oggi hanno deciso di sciogliere la prognosi», si legge nel bollettino ufficiale. Fonti vaticane hanno sottolineato poi come «lo scioglimento della prognosi indica che il Pontefice non è più in pericolo di vita immediato, ma il decorso della malattia resta delicato».