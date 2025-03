Liberoquotidiano.it - Papa Francesco, "rosario anticipato". Dopo il bollettino, un segnale Oltretevere

"Ilha trascorso una notte tranquilla, sta riposando". Ancora una volta, dal Vaticano l'aggiornamento sulle condizioni di, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dallo scorso 14 febbraio, è stringato, senza dettagli significativi, a conferma di come la situazione del Pontefice sia ancora critica. Come sottolineato nelserale di domenica, "un quadro complesso". Nel frattempo, sempre da San Pietro fanno sapere che da oggi lunedì 10 marzo cambiano orario e luogo delper il Santo Padre, che si terrà in Aula Paolo VI in concomitanza con gli Esercizi Spirituali della Curia Romana. Ilsarà dunqueal termine dei Vespri e della Meditazione delle 17. "Come da tradizione, questo tempo di raccoglimento e preghiera rappresenta un momento di silenzio e discernimento per i collaboratori del Santo Padre, i quali si uniranno in spirito di riflessione e di ascolto della Parola di Dio, continuando a pregare per la Sua salute".