Papa Francesco non è in imminente pericolo di vita | finalmente sciolta la prognosi Cosa hanno detto i medici

“Sono triste che tu sei malato, guarisci presto”. Gli auguri dei bambini al Pontefice sembra si siano esauditi. Oggi idel Policlinico Gemelli di Romascioltolaperera “indi”:la(ANSA FOTO) – Notizie.comCiò significa che per lo staff medico che ha in cura il Santo Padre per una polmonite bilaterale da 25 giorni,non è indi. A sottolinearlo è stata pochi minuti fa la Sala stampa della Santa Sede.Il bollettino sulle condizioni di Jorge Maria Bergoglio ha specificato che “non è più indiin conseguenza della infiammazione e del quadro clinico specifico”. La giornata è trascorsa tranquilla per il, nonostante la preoccupazione per le alluvioni checolpito il suo Paese natio, l’Argentina.