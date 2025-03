Ilfattoquotidiano.it - Papa Francesco, la Santa Sede: “Notte tranquilla, sta riposando”

“Ilha trascorso una, sta”. È la comunicazione della Sala stampa delladi lunedì 10 marzo. Pur nella fragilità di un quadro ancora complesso, persiste la situazione di stabilità delle condizioni di salute dicome comunicato domenica. Ricoverato ormai da 25 giorni al Policlinico Gemelli anche ieri il pontefice ha continuato le terapie, così come la fisioterapia respiratoria e motoria. Domenica, dopo aver partecipato alla messa, si è anche collegato in video per seguire gli esercizi spirituali della Quaresima della Curia Romana. Il Santo Padre non è apparso sullo schermo, ma ha seguito da remoto le attività svolte in Aula Nervi. Nel suo messaggio in occasione dell’Angelus,ha affrontato il tema dell’assistenza ai malati e anziani, ponendo l’accento sulla necessità di esercitare la “tenerezza” della cura nei confronti di malati e anziani.