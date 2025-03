Liberoquotidiano.it - Papa Francesco in ospedale, "sciolta la prognosi": cosa accade ora

Migliorano le condizioni di salute di. Il nuovo bollettino medico dal Gemelli di Roma, dove il Pontefice è ricoverato dal 14 febbraio scorso, riferisce che "continuano a essere stabili le condizioni. I miglioramenti registrati nei giorni precedenti si sono ulteriormente consolidati, come confermato sia dagli esami del sangue che dall'obiettività clinica e dalla buona risposta alla terapia farmacologica. Per tali motivi i medici nella giornata di oggi hanno deciso di sciogliere la". Eppure, vista la complessità del quadro clinico e l'importante quadro infettivo presentato al ricovero per polmonite bilaterale, si precisa: "Sarà necessario continuare, per ulteriori giorni, la terapia medica farmacologica in ambiente ospedaliero". Questa mattina, nel frattempo, ilha potuto seguire gli Esercizi spirituali in collegamento con l'Aula Paolo VI.