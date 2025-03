Papa Francesco i segnali positivi e il pericolo più lontano I medici sciolgono la prognosi | Ma deve ancora restare in ospedale per giorni

Leggi su Open.online

del Policlinico Gemelli hanno deciso di sciogliere laper, ricoverato dallo scorso 14 febbraio per una bronchite poi diventata polmonite bilaterale. Le condizioni delcontinuano a essere stabili, così come ormai da diversi. Come riporta il bollettino di oggi 10 marzo, ispiegano che il ricovero di Bergoglio dovrà proseguire a lungo. Nonostante lasia stata sciolta, spiegano, «in considerazione della complessità del quadro clinico e dell’importante quadro infettivo presentato al ricovero, sarà necessario continuare, per ulteriori, la terapia medica farmacologica in ambiente ospedaliero».I miglioramenti degli ultimiNella stabilità delle sue condizioni, spiegano fonti vaticane, i miglioramenti degli scorsi«si sono ulteriormente consolidati, come confermato sia dagli esami del sangue che dall’obiettività clinica e dalla buona risposta alla terapia farmacologica».