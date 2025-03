Lanotiziagiornale.it - Papa Francesco, i medici hanno sciolto la prognosi: per il Vaticano “non è più in pericolo di vita imminente”

Lo scioglimento dellaper, stabilito oggi daidel Policlinico Gemelli, significa che il pontefice “non è più indiin conseguenza della infiammazione e del quadro clinico specifico”. Sono queste le considerazioni di fonti vaticane dopo l’ultimo bollettino medico, nel quale è stata sciolta lasulle condizioni di Bergoglio, che “continuano a essere stabili”.Secondo le stesse fonti, ilcontinuerà a ricevere il sostegno dell’ossigenazione (meccanica nella notte e ad alti flussi nella giornata). In ogni caso resta la “prudenza dei sanitari” considerando che “il quadro clinico nel suo complesso resta complesso”, tanto da non consentire di calendarizzare le possibili dimissioni del pontefice dal Gemelli.L’ultimo bollettino sulle condizioni diCome si spiega nel bollettino, “i miglioramenti registrati nei giorni precedenti si sono ulteriormente consolidati, come confermato sia dagli esami del sangue che dall’obiettività clinica e dalla buona risposta alla terapia farmacologica.