Agi.it - Papa Francesco ha trascorso una notte tranquilla, sta riposando

AGI - Ilhauna, sta. Lo rende noto la sala stampa vaticana. Le condizioni di salute "Vi è un ulteriore miglioramento nella stabilità del quadro clinico" di. Lo conferma la sala stampa vaticana che precisa che "la stabilità in sè conferma il miglioramento di ieri". Stasera non è stato diramato il bollettino medico ma le ultime informazioni riferiscono di una "buona risposta alla terapia". L'organismo del Pontefice reagisce e la mancanza di crisi respiratorie conferma il "graduale, lieve miglioramento". Il quadro resta complesso anche perché è impossibile affermare con certezza che le crisi siano del tutto passate e quindi la prognosi non viene ancora sciolta. Anche stamaniha continuato la terapia farmacologica, la fisioterapia respiratoria e quella motoria.