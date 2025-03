Ilrestodelcarlino.it - Paolini ritrova Darwin E la cena delle Ariette

Nel 2001 vennero trafugati i taccuini di Charles, padre dell’evoluzionismo: furono misteriosamente restituiti vent’anni dopo. Da questo spunto Marco(nella foto) ha creato ", Nevada", il suo nuovo spettacolo che presenterà da giovedì 13 a domenica 16 al teatro Storchi. Per riaffermare l’importanza della scienza. Si ispira a "La Metamorfosi" di Kafka "Strangers in the night", il progetto di Carlo Massari, Jos Baker e Linus Jansner, venerdì e sabato alle Passioni, nell’ambito di "Carne", focus di drammaturgia fisica: un’indagine sulla sottile linea che separa realtà e finzione. Venerdì 14 al Comunale di Carpi, con "A futura memoria", Valentina Lodovini (accompagnata dal Fontanamix String Quartet) darà voce agli scritti di Anna Politkovskaja, giornalista e attivista russa assassinata nel 2006.