Oasport.it - Paolini-Cristian oggi in tv, orario WTA Indian Wells 2025: programma, canale, streaming

Leggi su Oasport.it

Jasminesarà nuovamente in campo per disputare il terzo turno del WTA1000 di. La n.6 del mondo affronterà la rumena Jaquelinein un confronto nel quale la toscana andrà in cerca di una propria identità. Non è un momento facile per, reduce da un infortunio alla caviglia a Dubai e non in grado di avere la giusta continuità nel suo tennis.Tanti errori nella sfida di secondo turno contro la talentuosa americana Iva Jovic, di cui sicuramente sentiremo parlare. Una vittoria in tre set, incassando un pesantissimo 6-1 nel secondo parziale e facendo fatica letteralmente a trovare il campo. Controservirà una prestazione diversa e se l’aspetta anchedopo la prova non convincente citata.I precedenti, da questo punto di vista, sono favorevoli alla nostra portacolori.