Panico su due autobus. Allarme, giovane arrestato

Semina ilsu un bus della linea urbana: minacce, offese e alla fine anche aggressioni. Un 25enne italiano è statodai carabinieri. Tutto inizia nel pomeriggio di mercoledì scorso, 5 marzo, quando i carabinieri del Nucleo radiomobile di Prato hanno ricevuto la segnalazione di unin stato di alterazione psicofisica che stava creando scompiglio sul mezzo pubblico in circolazione in città. Il 25enne aveva prima offeso e minacciato i passeggeri e poi era stato invitato dell’autista a scendere. Non contento di quanto aveva fatto e di quanto disagio aveva creato sul bus, poco dopo ilè salito su un altro mezzo attuando nei confronti dei viaggiatori comportamenti molesti come sul primo bus. Il personale di linea ha chiamato quindi il numero di emergenza e i carabinieri sono intervenuti bloccando in via Franchi il 25enne, disoccupato, già noto alle forze dell’ordine.