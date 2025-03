Oasport.it - Pallanuoto, la Pro Recco batte Trieste per 9-7 e va sola in testa alla Serie A1

Leggi su Oasport.it

L’anticipo della 22ma giornata della regular season dellaA1 2024-2025 divede andare indain classifica la Pro, chePiscina Comunale di Sori (Genova), superaper 9-7 e va a +3 sul Brescia, che giocherà il suo match dopo la Final Eight di Coppa Italia, in programma nel prossimo fine settimana. I giuliani, invece, restano al quarto posto a quota 37 punti assiemeRoma Vis Nova, ma con una partita in più rispetto ai capitolini.TABELLINOPROWATERPOLO-9-7PROWATERPOLO: M. Del Lungo, F. Di Fulvio, Durik, G. Cannella 1, A. Younger, A. Fondelli 3, N. Presciutti 1, L. Demarchi 1, M. Iocchi Gratta, J. Larsen 1, F. Condemi 2, M. Bottarelli, T. Negri, Haverkampf. All.: Sukno.: D. Lazovic, D. Podgornik, R.