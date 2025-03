Oasport.it - Pallamano: i convocati dell’Italia per le sfide contro la Lettonia. Le prime scelte di Bob Hanning

Leggi su Oasport.it

Dopo gli straordinari Mondiali 2025 chiusi al 16esimo posto, miglior risultato di sempre, l’Italia dellaè pronta a ripartire riprendendo il suo percorso di qualificazione verso gli Europei 2026.E’ cambiata la guida tecnica, ora c’è un nuovo DT: da Riccardo Trillini si è passati a Bob. E proprio il tecnico tedesco, in vista del doppio impegnola, 13 marzo (18:40, in trasferta) e 16 marzo (18:00, in casa a Oristano) ha reso nota la prima lista dei suoi.Sono 19 i selezionati dall’allenatore, che ha portato la squadra a Cologne (Brescia) per svolgere gli ultimi allenamenti prima della partenza per la destinazione baltica di Jelgava.“Considerando le assenze di Endrit Iballi e Andrea Colleluori per infortunio – ha affermato Bobal sito FIGH – abbiamo convocato a Cologne un roster di 19 atleti per avere la possibilità di vedere più giocatori in vista della partitala