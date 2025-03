Baritoday.it - Palazzina crollata in via Amicis: analisi anche in laboratorio sui materiali

Leggi su Baritoday.it

I resti dello stabile crollato in via Desaranno analizzatiinper esaminare idi costruzione e per individuare i punti di cedimento e collasso. Lo riporta l'Ansa. L'procederà attraverso il campionamento degli elementi strutturali dell'edificio, come.