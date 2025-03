Pagelle Juventus-Atalanta 0-4 voti e tabellino | crollo verticale Thiago Motta Dea poker da sogno

Leggi su Sportface.it

dellain casa contro l’e addio a ogniscudetto per i bianconeri, con al contempo anche la corsa a un posto nella prossima Champions League che torna a farsi insidiosa, in attesa della Lazio che lunedì può operare il sorpasso. Con un clamoroso 0-4 all’Allianz Stadium firmato Retegui su rigore, De Roon, Zappacosta e Lookman, la Dea dà una lezione di calcio e di programmazione alla Vecchia Signora e Gasperini dimostra di trovare paradossalmente minori difficoltà contro le big o presunte tali: c’è il rilancio in chiave tricolore, anche se Inter e Napoli sembrano non voler mollare, restano però a -3 e -2 rispettivamente e c’è nel prossimo weekend proprio lo scontro diretto al Gewiss contro l’attuale capolista.IL RACCONTO DEL MATCHParte forte Lookman con una ripartenza fulminea, la risposta è sui piedi di Thuram.