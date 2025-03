Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO LAZIO-UDINESE 1-1: Tchaouna inspiegabile, Solet roccioso

Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per la 28esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25L’esulta (LaPresse) – calciomercato.itProvedel 6Lazzari 5Gila 5,5:TOP Romagnoli 6,5: oggi è faticoso trovare qualcuno oltre la sufficienza. Non sbaglia niente, fa il secondo gol consecutivo dopo quello in Europa League. Vale almeno un punto in una partita davvero brutta.Marusic 6Vecino 5,5. Dal 64? Belahyane 6Guendouzi 5Isaksen 5,5. Dall’81’ Patric svDia 5. Dal 64? Pedro 5Zaccagni 5,5FLOP4,5: più di qualcuno stasera non fa una bella figura, quasi tutti a dire la verità. Lui però si supera, anche se va detto che non gli viene servito un pallone giocabile, ma quasi tutti alti. Il mistero, ad ora, è la scelta di schierarlo nuovamente titolare e da ‘punta’.