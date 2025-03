Ilgiorno.it - Paderno è una “Città che legge“. Confermato il riconoscimento

si conferma tra i Comuni italiani che hanno ottenuto la prestigiosa qualifica di “che“,promosso dal centro per il libro e la lettura del ministero della Cultura, in collaborazione con Anci. "Siamo orgogliosi di questoperché conferma la qualità del lavoro che stiamo portando avanti. È un titolo che vogliamo onorare continuando a progettare e investire in attività che mettano i libri e le persone al centro, consapevoli chere significa crescere e aprire nuovi sguardi", ha commentato la sindaca Anna Varisco. Iloffre l’opportunità di accedere a bandi di finanziamento, dedicati a progetti innovativi e percorsi di promozione del libro e della lettura, rafforzando così il ruolo delle biblioteche e dei presidi culturali.