Oxfam | Due miliardi di persone nel mondo senza acqua pulita A Gaza ed Etiopia situazione catastrofica

Oggi neloltre 2di– 1 persona su 4 – non hanno accesso a fonti d’per bere o lavarsi a causa dei conflitti o della crisi climatica. Si calcola che entro il 2050, 3su 4 dovranno affrontare l’impatto della siccità. Metà della popolazione mondiale non può contare su servizi igienico sanitari adeguati, soprattutto nei Paesi più poveri, dove la mancanza die igiene provoca epidemie e malattie infettive: oltre mille bambini sotto i 5 anni muoiono per questo motivo. L’sporca o insicura – non va dimenticato – può essere più letale della violenza armata in contesti di crisi umanitarie prolungate, come a, dove la popolazione si trova sull’orlo della catastrofe sanitaria o in, dove milioni di sfollati e rifugiati sono ai limiti della sopravvivenza.