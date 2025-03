Ostia, grande successo per l’incontro il “Teatro che vorrei”

Leggi su Ilfaroonline.it

, 10 marzo 2025 – Ilche, questo il titolo dell’appello lanciato al territorio daldel Lido, unpubblico e partecipato, ed è esattamente quanto si è dimostrato in una domenica mattina, 9 marzo, che ha visto coinvolto un folto pubblico.Semina la bellezza e coltiva la tua comunità, un tavolo di programmazione partecipataIl Comitato artistico ha accolto in modo propositivo e al contempo familiare il pubblico e i rappresentanti delle Istituzioni che stamane hanno voluto dedicare parte di una giornata di festa ad un obiettivo comune: far crescere una comunità, renderla inclusiva, diffondere cura e cultura, seminare la bellezza.Dopo una breve presentazione dei più di 10 anni di lavoro a stretto contatto con il territorio, la Direzione artistica del TDL, da Cristiano Petretto che ha aperto il fruttuoso dibattito, a Giorgia Celli, Giulia Vanni, Flavia Gallo, Pino Cangialosi, insieme a Filippo Lange, ha accolto complimenti e proposte da parte del pubblico, ponendo l’attenzione sugli importanti progetti che sono stati sviluppati nella stagione in corso.