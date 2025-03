Laspunta.it - Ospedale di Colleferro, servizi ridotti al lumicino. La RM, inaugurata un mese fa, ancora non operativa

La sanità laziale e quella del quadrante ad est e sud di Roma vive ormai, sempre in apnea. In più di una occasione sono stati evidenziati problemi legati alla mancanza di personale, ci reparti a rischio chiusura dell’assenza dei medici, di locali che andrebbero ristrutturati, ma restano aperti all’utenza.Quanto raccolto sull’diè un continuum con i problemi che laspunta.it sta raccontando da alcune settimane sulla sanità territoriale, pronta a tagliare nastri e svolgere convegni, meno ad affrontare e risolvere i problemi del quotidiano che riguardano i cittadini utenti che rivolgono alle strutture pubbliche.Così accade che uno importante per l’intera comunità della Valle del sacco, come la diagnostica ad ogginon siain pompa magna unfa la nuova Risonanza Magnetica ad ogginon è