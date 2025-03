Lanazione.it - Ort, un concerto che attraversa il passaggio dal Romanticismo al Novecento

Firenze, 10 marzo 2025 - La prossima produzione dell'Ort, la numero 10 in stagione, quella di "Ceretta-Colli”, partirà da Cascina (PI) questo sabato, 15 marzo. Cinque le repliche in totale: quattro in Toscana (il 19 marzo a Firenze) e una a Sarzana in provincia di La Spezia. Sul podio il direttore principale Diego Ceretta, alla sua terza presenza nel cartellone 24/25. Questa volta in compagnia di un altro giovane talento, il pianista bresciano Federico Colli. Insieme faranno ascoltare al pubblico uno dei Concerti più iconici deltedesco, quello per pianoforte di Robert Schumann. Seguono la Classica di Prokof'ev e la Kammersymphonie n.2 di Schonberg. Diego Ceretta dirige dunque ile ilcon Federico Colli al pianoforte. Si tratta di un programma cheildalal: dalper pianoforte di Schumann alla brillante Sinfonia Classica di Prokof’ev, fino alla Kammersymphonie n.