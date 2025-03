Lortica.it - Oroscopo tagliente della settimana (3 – 9 Marzo)

Nuova, nuovi drammi cosmici. Alcuni segni si ritroveranno sommersi di guai, altri proveranno a schivarli con la grazia di un elefante sui pattini. Tra scelte avventate, ego smisurati e pessime strategie di vita, vediamo chi se la caverà (spoiler: pochi). Ariete(21– 19 aprile)Questasentirai l’irrefrenabile bisogno di buttarti a capofitto in qualcosa di rischioso. Va bene osare, ma ricordati che anche le migliori idee possono trasformarsi in disastri. Tipo lanciare un nuovo progetto alle 3 di notte convinto di essere un genio. Toro(20 aprile – 20 maggio)La tua pigrizia sarà messa alla prova da una serie di eventi che richiedono un minimo di sforzo. Tranquillo, nessuno ti chiede di scalare l’Everest. Basta solo che tu risponda a quel messaggio lasciato in sospeso da giorni.