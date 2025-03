Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: le previsioni astrologiche dell'11 marzo 2025

Cosa prevede l'diFox per l'11? Si prospetta una giornata versatile e ambigua. Con la Luna in Leone, c'è chi vivràe ore tese e chi liete. Approfondiamo lediFox di martedì 11, dando un'occhiata anche al proprio ascendente zodiacale in modo da ottenere unaccurato.11Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'del giorno diFox annunciano che le novità sono vicine. La creatività è favorita in questo periodo. È un buon momento per le relazioni amorose. Toro - Attenzione: si prevedono alcune difficoltà nel lavoro. Mercurio protegge gli affari e le questioni finanziarie. Concentrati su progetti ambiziosi. Gemelli - Non procrastinare ciò che puoi fare ora. Le complicazioni possono essere risolte grazie a una buona intuizione.