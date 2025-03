Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 10 marzo: inizio dinamico per l’Ariete, incertezza per la Bilancia

Ecco l’diFox per lunedì 102025! La seconda settimana disi apre con una giornata ricca di energia contrastante. Alcuni segni si sentiranno pronti a partire in quarta, mentre altri dovranno affrontare piccoli ostacoli prima di trovare il giusto equilibrio. Mercurio in buon aspetto favorisce la comunicazione e rende il lunedì un giorno ideale per prendere decisioni importanti, soprattutto in ambito lavorativo. In amore, invece, le stelle invitano a essere più sinceri con se stessi e con gli altri.diFox, per lunedì 102025, segno per segnoVediamo nel dettaglio cosa riservano le stelle per ogni segno zodiacale per l’del 10.Arietesettimana, con tanta voglia di mettersi in gioco. La giornata è perfetta per risolvere questioni lavorative rimaste in sospeso.