Davidemaggio.it - Oroscopo della settimana dal 10 al 16 marzo 2025

Leggi su Davidemaggio.it

ARIETE – Olly (ancora) dominatoreFIMI Olly, a un mese dalla vittoria di Sanremo, è ancora il dominatoreFIMI, sia nei singoli con Balorda Nostalgia che negli album con Tutta vita. Insomma: un successo. Così come un successo sarà la vostra. E chevi aspetta, cari Ariete! Partiamo dall’amore: cinque stelle sia per coppie che per single. Questi ultimi, infatti, a metà– grazie a un picco di Venere – faranno un incontro sconvolgente. Ricordatevi questo aggettivo: sconvolgente. Per quanto riguarda il lavoro, invece, altre. cinque stelle, con una promozione importante intorno a giovedì. Siete pronti?dal 10 al 16Davide Maggio.