Quotidiano.net - Orfani di femminicidio, Francesca Barra: “Racconto la vita di Pasquale che vide uccidere la madre”

Leggi su Quotidiano.net

Non esiste una stima esatta di quanti siano, in Italia, glidi. Eppure, da qualche anno, una legge che dovrebbe tutelarli esiste (seppure di difficile applicazione). Così come funziona una grande iniziativa seppur del tutto privata. Al momento (dato aggiornato a novembre 2024) sono 157 glipresi in carico dai progetti su scala nazionale attivati da “Con i Bambini” grazie appunto all’iniziativa “A braccia aperte”. Ma è un dato variabile perché altri 260 in tutta Italia sono stati già agganciati e sono destinati a un percorso di sostegno. “Con i Bambini” è una società senza scopo di lucro costituita il 15 giugno 2016 per attuare i programmi del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. ll 36% dei minori presi in carico era presente quando è stata uccisa la