Ilfattoquotidiano.it - Ordigno artigianale esplode davanti alla sede del Comune di Castel San Giorgio nel Salernitano

San, in provincia di Salerno, è stato fattore nel cuore della notte tra domenica e lunedì, attorno alle 2.30, unpiazzato all’ingresso del municipio. L’– che ha provocato danni ingenti in particolare al portone d’ingresso del municipio – sarebbe stato collocato da una persona incappucciata, scappata poi a bordo di uno scooter.Subito è stata convocata dal Prefetto di Salerno una riunione d’urgenza del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, a cui hanno partecipato i principali vertici provinciali delle forze di Polizia che stanno “seguendo la vicenda con la massima attenzione”, come riporta una nota diffusa dPrefettura salernitana. Tutte le ipotesi restano aperte mentre sono state disposte celeri misure di intensificazione di vigilanza e controllo capillare del territorio.