Lanazione.it - "Ora togliamo la plastica da tutte le scuole"

CORCIANO – "Per l’impegno profuso e la sensibilità verso l’ambiente e le future generazioni": con questa motivazione il Comune di Corciano è stato premiato, per il terzo anno consecutivo quale ’Comune Plastic Free 2025’. La cerimonia, promossa dall’associazione Plastic Free (organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da), si è tenuta al Teatro Mediterraneo di Napoli. Presenti a Napoli, a rappresentare Corciano sono state l’assessore all’ambiente Giordana Tomassini e la consigliera delegata alla transizione ecologica Stella Blancardi, affiancate da Eleonora Favilli (referente locale di Plastic Free). Il Comune di Corciano ha superato anche i risultati del 2024, ottenendo quest’anno ben due tartarughe. "Ricevere questo premio per il terzo anno consecutivo - commenta il sindaco Lorenzo Pierotti – dimostra che l’impegno condiviso tra amministrazione e cittadini può davvero fare la differenza".