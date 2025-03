Formiche.net - Ora anche la Russia ha paura delle auto cinesi. E Mosca impallina Pechino

Chi hadella concorrenza cinese su quattro ruote? L’Europa, certo, tanto dall’essere corsa ai ripari con un ambizioso piano che, nella sostanza, dà più tempo all’industria dell’continentale di decifrare il Green new deal da una parte e rispondere alla sfida dei costruttori, come Byd, soprattutto nel campo dell’elettrico. Ora però un po’ di apprensione comincia ad avercelala, alleata e grande amica, almeno sulla carta, del Dragone.Perché il punto è questo: le, specialmente quelle verdi, costano molto meno di quelle prodotte in altre Paesi, ex U inclusa. Inoltre,ha volumi di produzione molto più elevati rispetto alle linee europee e, in generale, di molti suoi concorrenti. Un modo, quello di spingere sulleper compensare la drammatica crisi dei consumi interni che continua ad attanagliare l’economia.