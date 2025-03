Bergamonews.it - Operazione antidroga in stazione: arrestato pusher alle autolinee

Nella serata di sabato 8 marzo, gli agenti della polizia locale di Bergamo hanno svolto un’finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle immediate vicinanze dellae dell’Urban center.Durante il servizio, condotto da quattro pattuglie, gli agenti hanno notato un uomo, cittadino di origine nordafricana, M.H., classe 1996, circondato da noti assuntori di sostanze stupefacenti. Alla vista delle pattuglie, l’uomo ha lasciato cadere un involucro – poi risultato contenere droga – e si è dato alla fuga in bicicletta.Gli agenti lo hanno inseguito, bloccandolo in via Angelo Maj. Una volta fermato, l’uomo ha opposto resistenza agli agenti che sono riusciti a immobilizzarlo e ammanettarlo garantendo la sicurezza propria e dei presenti. Sottoposto a perquisizione personale, aveva 21 dosi di cocaina e diverse dosi di hashish, per un totale di 7,68 grammi, oltre a materiale per il confezionamento dello stupefacente.