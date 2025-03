Lanazione.it - Operaio cade dal muletto, portato in ospedale. Secondo incidente sul lavoro in un giorno nel Senese

Monteroni d’Arbia (Sienaa), 10 marzo 2025 – Un altrosuloggi nel, ilin un. Il dipendente di una ditta di distribuzione di prodotti per l’igiene professionale è rimasto ferito dopo essere caduto dalche stava manovrando. Il giovane, 29 anni, ha riun politrauma ma le sue condizioni non sono gravi ed è stato trasall’Santa Maria alle Scotte. A dare l'allarme sono stati alcuni colleghi. Accertamenti in corso sulle cause dell'. Sul posto l'automedica di Siena e l'ambulanza della Pubblica Assistenza. Attivato il personale Pisll (Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di) trattandosi di unsul. La mattina c'è stato un altrosulin provincia di Siena, a Poggibonsi, dove un uomo di 46 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto all'interno di un cassone per lo smaltimento dei rifiuti.