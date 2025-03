Quifinanza.it - Ondata di licenziamenti, da Meta a HP e Google: i colossi tech tagliano posti di lavoro

Il mese di febbraio 2025 si è rivelato uno peggiori per i lavoratori del settore tecnologico, con una veradiche ha coinvolto aziende di primo piano come, HP e. Secondo i dati di Layoffs.fyi, un sito web che traccia in tempo reale inel settore tecnologico in tutto il mondo, 46 aziende hanno licenziato un totale di 15.994 dipendenti, segnando un aumento del 184% rispetto ai 5.641registrati a gennaio.Questo trend allarmante solleva una domanda cruciale: perché le multinazionali stanno tagliando così tantidi, soprattutto in un momento storico in cui le nuove tecnologie stanno avanzando?La crisi globale del settore, perché le bigstanno licenziando?I motivi dietro questadisono molteplici.