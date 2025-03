Quotidiano.net - Omicidio Thomas Bricca: condannati all'ergastolo Roberto Toson e 24 anni per il figlio

Ucciso per sbaglio davanti agli amici con un colpo di pistola. Una vendetta che lo colpì erroneamente solo perchè indossava un giubbotto simile a quello che indossava l'obiettivo della rappresaglia.aveva solo 19quando un colpo di pistola lo raggiunse alla testa il 30 gennaio del 2023. Un delitto per il quale oggi la Corte d'Assise di Frosinone ha condannato all'ed a 24di reclusione suoMattia, ritenuti colpevoli dell'assassinio consumato di sera nel centro storico di Alatri, nel frusinate. Il collegio presieduto dal giudice Francesco Mancini ha ritenuto che quella sera, in sella allo scooter T-Max dal quale partì il colpo di pistola ci fossero i due imputati, che avevano premeditato ed organizzato il delitto in ogni dettaglio. Avevano spento i cellulari per non essere localizzati e si erano anche organizzati un alibi che di lì a poco, subito dopo l', li avrebbe visti nel pieno di una festa di compleanno.