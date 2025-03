Tg24.sky.it - Omicidio Thomas Bricca ad Alatri, ergastolo a Roberto Toson e 24 anni al figlio

Condanna all’pere a 24per Mattia, padre e, imputati e ritenuti colpevoli nel processo davanti alla Corte d’Assise di Frosinone per l'di, il 19enne ucciso con un colpo di pistola alla testa esploso la sera del 30 gennaio 2023 mentre si trovava con un gruppo di amici nel centro storico di. La procura aveva chiesto l’per entrambi ma i giudici hanno riconosciuto le attenuanti generiche per Mattia.Le indaginiSecondo quanto ricostruito dalle indagini a sparare sarebbe stato proprio Mattia a bordo di uno scooter guidato dal padre e il bersaglio sarebbe stato in realtà un amico di, Omar. "Non si riesce a comprendere come possa sostenersi l'ipotesi dipremeditato - afferma all'Adnkronos l'avvocato Umberto Pappadia che insieme al collega, l'avvocato Angelo Testa, ha difeso i due imputati -.