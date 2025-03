Agi.it - Omicidio Paganelli, prove chiave e nuovi sviluppi

Leggi su Agi.it

AGI - Si avvicina un passaggio cruciale nell'inchiesta a Rimini sull'di Pierina, avvenuto il 3 ottobre 2023. Il prossimo 14 marzo, il giudice per le indagini preliminari esaminerà ledel caso, tra cui le analisi genetiche, le immagini delle telecamere di sorveglianza e i dati telefonici. L'esito potrebbe rafforzare o indebolire le accuse dia carico di Louis Dassilva, attualmente detenuto. Leal vaglio Le indagini si concentrano sul DNA rinvenuto sulla scena del crimine, sulle registrazioni della farmacia di via del Ciclamino che mostrano un uomo in movimento e sui tabulati telefonici dell'indagato. Secondo i primi riscontri, l'esperto nominato dal giudice non avrebbe identificato Dassilva come la persona ripresa dalla telecamera, elemento che potrebbe giocare a favore dell'imputato.