Omicidio nel Bergamasco, nella notte in caserma due sospettati

Sono proseguite tutta lale indagini dei carabinieri di Bergamo per cercare chi ha ucciso Luciano Muttoni, 57 anni, trovato morto ieri mattina in casa a Valbrembo, in provincia di Bergamo, dopo che da due giorni non si avevano più sue notizie. Diverse decine le persone che sono state sentite in queste ore dai militari, tra cui anche dueche sono stati portati inieri sera dopo essere stati bloccati vicino a Monza. Non risultano per il momento provvedimenti di fermo. Muttoni viveva da solo in una casa che spesso metteva in affitto su piattaforme online e la sua vecchia Volkswagen Golf per accompagnare in giro i turisti che ospitava. La vettura da qualche giorno è scomparsa. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Letizia Ruggeri.